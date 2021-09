“Em termos de protecção individual e colectiva, o uso de máscara continua a fazer sentido”

Com o fim da obrigatoriedade de utilização de máscaras na via pública, surgem dúvidas sobre se é o momento certo para “deixar cair as máscaras". Neste P24 ouvimos, em entrevistas recolhidas pela jornalista Sofia Neves, o professor de Saúde Internacional e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa Tiago Correia, o presidente em exercício da Associação de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges e o infecciologista António Silva Graça.

