Numa decisão semelhante à Direcção-Geral da Saúde, o regulador de saúde de Espanha aprovou uma terceira dose das vacinas para pessoas que provavelmente obtiveram uma protecção mais fraca com o esquema convencional de inoculação com duas doses. Peritos da DGS vão ser ouvidos esta quarta-feira no parlamento sobre uso de máscaras.