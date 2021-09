PS acredita que pode ganhar Viseu ao PSD e Évora à CDU

A direcção do PS parte com expectativas elevadas para o período oficial da campanha eleitoral para as autárquicas de dia 26, que começa na madrugada de terça-feira. Os socialistas já fizeram contas e esperam um resultado idêntico ao conseguido em 2017, quando obtiveram a melhor eleição para as autarquias, quando conseguiram a presidência de 159 câmaras, 142 das quais com maioria absoluta. E ao que o PÚBLICO apurou, têm indicadores que lhes dão esperança de ganhar Viseu ao PSD e Évora à CDU.