Para alguns solteiros, a chama pode apagar-se se um potencial par não estiver vacinado

Parecia um match... Até não ser, de todo. Recentemente deparei-me com um unicórnio das aplicações de encontros: uma conversa sem esforço com um homem de uma idade apropriada que foi além de “Bem, olá, rainha!” ou “Sim, é o meu cão no meu perfil”. Tínhamos trocado a Florida por Baltimore há pouco tempo. Ele, ou pelo menos quem quer que estivesse nas suas fotos, usava um chapéu arrojado e era incrivelmente parecido com o Wanya Morris, do mítico grupo R&B Boyz II Men. Em poucos minutos estávamos a trocar áudios de nós mesmos a cantar baladas dos anos 90.