Concurso procura estudantes com ideias de negócios na área dos dados

Fortalecer a saúde ambiental, promover a sustentabilidade ambiental, criar condomínios autónomos ou encontrar abordagens não convencionais de marketing em e-commerce são alguns dos desafios lançados pelo programa Data Challenge, organizado pelo Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC) e UC Business - Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade de Coimbra. Com a parceria de sete universidades portuguesas e o contributo de seis parceiros da indústria, o programa pretende atrair e apoiar ideias de negócio focadas em resolver os desafios de gestão, valorização e segurança de dados da indústria.

Com as candidaturas abertas até 3 de Outubro, o Data Challenge oferece aos participantes a oportunidade de interagir com as empresas parceiras, receber mentoria especializada, participar em sessões sobre temas quentes na área dos dados e contribuir para a resolução de desafios reais da indústria. Podem concorrer ao programa estudantes, investigadores e recém-licenciados das áreas de humanidades, artes, ciências e engenharias de todas as universidades e institutos politécnicos de Portugal.

O programa de empreendedorismo vai entregar, no total, 75 mil euros em prémios. Em cada área de desafio, o vencedor verá o seu projecto integrar uma das estruturas de incubação parceiras, ganhar 2500 euros e receber uma formação em temas de inteligência artificial, da I2A2 — Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, no valor de 10 mil euros. O regulamento pode ser encontrado aqui.

