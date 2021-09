Acima deles, só o céu: estas são as melhores fotografias captadas por drones

Um bando de gansos com patas cor-de-rosa a voar sobre uma mancha de neve convenceu o painel de jurados e venceu o Drone Photo Awards. Foi captada pelo fotógrafo Terje Kolaas, na Noruega, de onde é nativo, e retrata a viagem dos gansos em direcção a Svalbard, no Árctico. É uma das dezenas de milhares que foram submetidas a concurso e vai estar patente na exposição Above Us Only Sky, em Siena, entre os dias 23 de Outubro e 5 de Dezembro, inserida no festival Siena Awards, dedicado às artes visuais.

No concurso participaram também as outras imagens desta fotogaleria, não tendo, no entanto, vencido nenhuma categoria. Desde uma passagem suspensa no meio do gelo (imagem 5, concorrente na categoria Urban), a um bando de flamingos parados no tempo (imagem 6, categoria Wildlife), ou um par a bronzear numa praia atípica (imagem 4, categoria People): estas são as melhores fotos vistas do ar. Os restantes vencedores podem ser vistos aqui.