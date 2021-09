A pandemia não tornou as pessoas “mais afáveis”

Essencialmente durante o primeiro confinamento, mas também “ainda” no segundo, houve várias pessoas que escreveram, disseram, falaram que, quando tudo passasse, iríamos usar menos o automóvel, iríamos ser mais afáveis e cordiais com o outro, e iríamos fazer um país, uma Europa, um mundo “mais humano”. Parecia “algo” irrealizável, até por durante “os segundos confinamentos por todo o lado” já terem havido “tiques” de muito individualismo (...). E para quem não andar distraído, já “aí estamos” e em força.

A ideia de que se iria respeitar mais os “velhos”, não necessariamente ficando a viver com eles, até por impossibilidades físicas, mas tendo mais carinho pelo “velho”, já se esqueceu, já passou.

Continua, se é que não foi reforçado, o carinho mais forte e próximo ao “animal de estimação” do que ao “velho”, e em alguns casos até que com a “criança”.

Não soa bem escrever “isto”, irrita, incomoda muitos, e por alguma razão será! Mas quem isto escreve nunca achou que essa “ideia peregrina” de que iríamos humanizarmo-nos era muito bonita, num momento de grande “medo”, mas não iria acontecer se tudo melhorasse. E cá temos a prova, comprovada, de que estamos “ainda” mais individualistas, mais egoístas, mais inumanos. Os automóveis circulam ainda em mais quantidade, com a justificação de que não se anda de transporte público por ser possível “apanhar covid” mesmo com as duas doses de vacina, ou, conforme o dia, por serem totalmente insuficientes.

Não se tem um mínimo cuidado em respeitar as regras de trânsito, os peões as passadeiras, e as “formas de estacionar”, porque já não se tinha e não é necessário, quando se é condutor. (...)

Cria-se propositadamente clivagem na sociedade, critica-se constantemente o “outro”, o “eu” tem todas as qualidades, o “outro” é um empecilho. Os velhos voltam a ficar totalmente esquecidos, por aí “depositados” ou abandonados à solidão, as crianças, quando dão muito trabalho, são uma grande maçada. Estamos pior como humanos nesta possivelmente fase pós-pandemia e ainda pior vamos ser e estar.

Augusto Kuttner, Lisboa

Parabéns, prof. Adriano Miranda

O professor Adriano Moreira comemora 99 anos de vida. Do seu Manual de Ciência Política, através do qual estudei quando frequentei o primeiro ano de Direito da Universidade Católica do Porto, retive: “O primeiro facto reconhecido pela ciência política, em comum com todas as ciências humanas, é que o homem apenas vive em sociedade.”

Comprometido com a liberdade e a democracia, o autor de Teoria das Relações Internacionais (1996) ajudou a alicerçar o regime democrático através da consequente liderança do CDS. Subsecretário de Estado da Administração Ultramarina (1959) e ministro do Ultramar (1961) pela mão de Oliveira Salazar foi um defensor dos direitos dos povos indígenas das ex-províncias ultramarinas. Parabéns, professor Adriano Moreira.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

”Sou homossexual”

Curiosamente, no dia em que é publicado o artigo de João Miguel Tavares (J.M.T.), é igualmente aceite o meu artigo sob o título “Competência e honestidade”. Se à partida podem parecer divergentes, acho que são complementares. Tal como J.M.T., também considero que a homossexualidade não deve ser motivo de qualquer rejeição. É verdade que o assumir publicamente veio esclarecer e alterar os preconceitos que ainda muita gente tem nos dias de hoje. Tenho mais de sete décadas de existência e, sem dúvida, ao longo da minha vida fui alterando o modo de ver a homossexualidade (...).

Não se trata de tolerar, mas de aceitar. Se é verdade, como refere J.M.T., que a posição pública tomada por Goucha e Rangel ajudam muita gente a ser, no mínimo, mais tolerante, também é verdade que cada vez mais devemos considerar “situações normais” e, como tal, não devem ser discriminadas e serão sempre do foro privado ao qual estas pessoas têm direito, e como tal estou de acordo com o ponto de vista de J.M.T.

António Barbosa, Porto