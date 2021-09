20 anos do 11 de Setembro: a Al-Qaeda aburguesou-se

Assinalam-se no próximo sábado os 20 anos desde os atentados de 11 de Setembro de 2001 (9/11) que impactaram profundamente na configuração da ordem internacional. Até então, o sistema global ainda experimentava processos de amadurecimento das dinâmicas no Conselho de Segurança capazes de responder com eficácia à evolução das ameaças à paz e à segurança internacionais no contexto do final da Guerra Fria e do desmembramento da União Soviética.