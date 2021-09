Exclusivo 20 anos do 11 de Setembro

A vitória militar foi fulminante. Houve erros e muita ignorância. Mas o supremo erro de Bush foi ignorar os limites do poderio americano. A força militar permitia-lhe conquistar países estrangeiros, mas não governá-los. Fez uma “revolução” no Médio Oriente, mas tudo saiu ao contrário do que desejava.