Designer albanesa Nensi Dojaka ganha o prémio LVMH de 2021

Depois do cancelamento da edição de 2020 do prémio do grupo Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH), o concurso que se destina a promover os trabalhos dos designers de moda mais novos de todo o mundo voltou este ano e já tem uma vencedora — Nensi Dojaka, a jovem albanesa de 28 anos, cujas peças assimétricas e inspiradas nos anos 1990 já cativaram a atenção de celebridades como Bella Hadid e Emily Ratajkowski.

Com as inscrições fechadas desde o início de 2021, o júri constituído por figuras de renome da área da moda — entre elas Virgil Abloh, Stella McCartney, Rihanna e Marc Jacobs —, escolheu nove finalistas. A vencedora ganhou um prémio no valor de 300 mil euros e vai ser acompanhada por uma equipa de especialistas do grupo LVMH.

“Estou muito contente, porque vai fazer uma grande diferença na minha marca”, disse Nensi ao The Bussiness of Fashion (BoF). Com o prémio, a designer planeia contratar mais pessoas para a sua equipa, ainda de pequenas dimensões, bem como expandir a marca para o fabrico de peças como acessórios e malhas. “Até agora tenho-me limitado àquilo que faço melhor, mas quero criar roupas que são mais fáceis de vestir”, acrescentou.

A marca lançada em 2017, altura em que Nensi Dojaka ainda estudava na London College of Fashion, alcançou o seu maior reconhecimento no ano passado, quando os seus vestidos curtos, minimalistas e geralmente de cores neutras, como preto, castanho e cinzento, foram escolhidos por Bella Hadid, Kaia Gerber, entre outras celebridades.

Esta edição contou, pela primeira vez, com a entrega do prémio com o nome de Karl Lagerfeld a três outros finalistas — Colm Dillane, da marca Kid Super; Rui Zhou a representar a Rui; e Lukhanyo Mdingi. Cada um ganhou 150 mil euros e também a tutoria de uma equipa do conglomerado de luxo. “Ficámos todos muito surpreendidos com a decisão do júri em seleccionar três vencedores para o Karl Lagerfeld Prize, mas isso mostra a sua vontade de apoiar os novos talentos”, referiu Mdingi também citada pelo BoF.

O concurso deste ano foi também um dos mais diversificados de sempre, reunindo finalistas de vários pontos do globo, entre eles, da Colômbia, Albânia ou da China, com Rui Zhou a ser o primeiro designer chinês a ser premiado pelo LVMH.