Madeira: Grupo Pestana inaugura novo hotel em Câmara de Lobos

Dois anos depois de aberta a primeira Pousada de Portugal na Madeira, o Pestana Churchill Bay, precisamente em Câmara de Lobos, o grupo hoteleiro volta a apostar na cidade madeirense para lançar uma nova unidade, desta vez em pleno centro histórico.

Aberto em soft opening desde 16 de Agosto, o novo Fisherman Village – Boutique Hotel foi oficialmente inaugurado esta terça-feira, contando com 42 quartos, várias salas, uma biblioteca, um claustro, um pátio com espelho de água e um terraço com piscina panorâmica exclusiva para os hóspedes.

Numa homenagem aos pescadores da cidade banhada pelo mar, o nome do novo empreendimento turístico vai beber inspiração à obra O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, “um marco da literatura mundial” que narra a desventura de Santiago, um velho pescador “que está há 84 dias sem colher qualquer fruto do mar”.

A obra surge “como uma alegoria das dificuldades de alcançar o almejado, da luta constante face às adversidades” e que “enquadra bem com a fibra dos pescadores de Câmara de Lobos”, destacou Paulo Prada, director corporativo para a Madeira e Açores do Grupo Pestana, durante a cerimónia de descerrar da placa de inauguração.

Pormenor: a cabeceira de cada cama do hotel é uma cópia gigante de “uma carta redigida por Ernest Hemingway em 1947 que sela a ligação aos homens do mar”. Podem ainda encontrar-se “diversos detalhes na decoração do hotel com referências ao autor”, aponta o grupo em comunicado.

Como contrapartida do contrato de arrendamento do edifício da Torre Bela e respectiva concessão, por um período de 50 anos, firmado com a autarquia de Câmara de Lobos, vai nascer o museu da Pesca e Pescador num edifício contíguo “dentro de meses”.

Este é o 16.º hotel do grupo Pestana na Região Autónoma da Madeira. Os preços da estadia começam nos 64€ por quarto duplo.