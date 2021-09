Wildlife Photographer of the Year: o lince-ibérico que nos espreita e outra imagens extraordinárias da vida selvagem

Sergio Marijuán/Wildlife Photographer of the Year.

Em 2020, foi o "abraço" de um tigre a um abeto numa "floresta mágica", captado por Sergey Gorshkov, a vencer o Wildlife Photographer of the Year. Este ano, está marcada para o dia 11 de Outubro a revelação dos vencedores de 2021. Mas, para já, o concurso organizado pelo Museu de História Natural britânico lança um conjunto de imagens finalistas que mereceram o louvor do júri. E se em 2020, num conjunto similar, se avistava um hipopótamo fotografado pelo português José Fragoso na Reserva Maasai Mara, Quénia, agora temos um fascinante lince-ibérico a passear pela Serra Morena.

Por entre tarântulas "domésticas", rios de uma beleza tóxica, chitas nadadoras ou almoços sanguíneos, surge a beleza do lince, que pára por um momento à porta de um sítio abandonado muito especial para ele: o palheiro da "quinta-maternidade" onde foi criado. A imagem serve também para lembrar a luta contra a extinção do lince-ibérico, as dificuldades do processo e o crescimento da comunidade por terras de Portugal e Espanha (pela primeira vez em 20 anos estão contabilizados mais de mil). Para fotografá-lo sem incomodá-lo, o espanhol Sergio Marijuán esperou meses, preparou a câmara, aguardou o momento certo. Ou, neste caso, certíssimo.

A competição mundial de fotografia da vida selvagem, que já se realiza há 57 anos, destina-se a encontrar as "melhores fotografias da natureza do mundo". Os escolhidos, além dos prémios (o maior inclui 11,650 euros), têm direito a participar na grande exposição anual organizada por aquela instituição - e que será inaugurada a 15 de Outubro.

As fotos agora apresentadas são as merecedoras de louvores por parte do júri, um conjunto de imagens impressionantes que funciona como um teaser para o grande anúncio dos vencedores.

Este ano, informa a organização, foram recebidas "mais de 50 mil" imagens, tanto de profissionais como de amadores de "95 países".

Quem quiser participar na próxima edição pode começar já a preparar-se: o concurso irá receber fotos entre 18 de Outubro e 9 de Dezembro. Mais informações no site oficial.