Encargos da ADSE e dos beneficiários com consultas aumentam 35%

A nova tabela do regime convencionado aumenta o preço das consultas pagas aos privados, com o objectivo de atrair mais médicos para as convenções. Conselho de supervisão critica atitude de alguns grupos privados e pede campanha de informação sobre as novas tabelas.

A entrada em vigor da nova tabela de preços pagos pela ADSE no regime convencionado tem sido criticada por alguns grupos privados de saúde, por entenderem que não valoriza “de forma adequada” o trabalho dos profissionais ou a diferenciação dos seus hospitais e clínicas. Mas se em alguns casos a ADSE vai pagar menos aos prestadores, noutros os novos preços são mais elevados, como acontece com as consultas, em que o encargo do subsistema e dos beneficiários subiu 35%, ou com alguns exames.