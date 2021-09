ADSE faz ultimato aos privados para que decidam em que áreas aplicam nova tabela de preços

Os grupos privados de saúde tinham até às 23h59 desta quarta-feira para dizerem em que áreas aderem ou não à convenção. ADSE ameaça denunciar as convenções se entender que os serviços e o corpo clínico disponibilizados pelos privados não são suficientes para garantir acesso dos beneficiários.

O conselho directivo da ADSE fez um ultimado aos grupos privados de saúde para que indiquem os actos e as valências médicas em que querem manter a convenção com a ADSE, permitindo assim que os beneficiários tenham uma ideia da oferta disponível ao abrigo do regime convencionado. Os hospitais e clínicas privados tinham até às 23h59 desta quarta-feira para associarem ou desassociarem os actos médicos.