ADSE ameaça denunciar convenções se médicos disponibilizados pelos privados não forem suficientes

A ADSE está a ponderar denunciar as convenções com os hospitais e clínicas privadas nas áreas em que o corpo clínico disponibilizado “não é suficiente”, desde que haja alternativas no regime convencionado para onde os beneficiários possam ser encaminhados. A ameaça surge como resposta aos grupos privados que decidiram retirar médicos, exames, partos e algumas cirurgias do regime convencionado, depois de a 1 de Setembro ter entrado em vigor a nova tabela de preços.