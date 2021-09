Pela primeira vez, Portugal está nos oitavos-de-final do Europeu de voleibol

A selecção portuguesa de voleibol qualificou-se nesta quarta-feira, em Cracóvia, para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa, ao vencer a Grécia por 3-1 (25-22, 24-26, 25-21 e 25-22) no último jogo do Grupo A. Com este resultado, Portugal terminou na quarta posição, a última com direito a apuramento para a próxima fase.

As duas equipas entraram em campo com possibilidades de seguirem em frente na competição, mas foi Portugal que, logo ao terceiro set, atingiu o objectivo. Depois de um primeiro parcial de grande consistência, com Alexandre Ferreira em destaque, a selecção nacional tinha tudo para ganhar o segundo set, mas deixou-se ultrapassar na recta final.

Em função do resultado obtido pela Bélgica no Grupo A, mais um set bastava para assegurar a qualificação e o objectivo foi atingido, com o parcial de 25-21. Com 2-1 no marcador, e com a distribuição de pontos assegurada, independentemente do desfecho do encontro, a missão estava cumprida e a festa foi grande.

No quarto parcial, Portugal passou por um período de algum desnorte, já depois de uma rotação mais ampla da equipa, mas recompôs-se com uma sequência de sete pontos seguidos (o serviço do distribuidor Miguel Tavares e as acções de bloco foram decisivas nesta fase) e fechou o encontro, com 25-22.

No domingo, em Gdansk, Portugal enfrentará os Países Baixos, que conquistaram o Grupo C da competição. Será a estreia da selecção portuguesa nos oitavos-de-final da prova, naquela que é a sexta participação num Campeonato da Europa.