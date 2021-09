Francês apita na I Liga: a ideia antiga que os árbitros não apreciam

Luciano Gonçalves, da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), discorda da chamada de árbitros estrangeiros à I Liga. Os portugueses, crê, são dos melhores do mundo.

Há muitos anos que o futebol português fala de ter árbitros estrangeiros. Chegou a ser tema nos anos quentes do início do milénio, como arma de pressão e “arremesso”. Mais tarde, voltou a ser falado – dessa vez com efeitos práticos –, quando, em 2012, a ideia passou a estar prevista nos regulamentos.