Entrada a ganhar de Catarina Nogueira e Sofia Araújo na Sardenha

As campeãs nacionais qualificaram-se para os oitavos-de-final do 14.º torneio do ano do World Padel Tour.

Após uma participação infeliz no Cascais Master, onde foram derrotadas na primeira ronda do quadro principal pelas segundas cabeças-de-série (Ariana Sánchez e Paula Josemaría) que acabariam por vencer o torneio, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo entram a ganhar no Sardenha Open.

Na ilha italiana, no 14.º torneio do ano do World Padel Tour (WPT), as campeãs nacionais defrontaram nos 16-avos-de-final as espanholas Arantxa Soriano Pérez (n.º 40 do WPT) e Ángela Caro (n.º 44) e confirmaram o favoritismo.

Sem grandes problemas, Nogueira e Araújo venceram em apenas dois sets com um duplo 6-2, garantindo um lugar entre as 16 melhores duplas da prova do mais importante circuito mundial de padel.

Na manhã desta quinta-feira, o nível de exigência para as portuguesas irá, no entanto, aumentar. Pela frente, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vou ter pela frente em Cagliari uma das duplas que mais tem impressionado este ano no circuito: a argentina Aranza Osoro e a espanhola Victoria Inglesias, que afastaram Carmen Goenaga e Bea Caldera com um 6-2 e 6-1.