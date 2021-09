Comité Olímpico da Coreia do Norte suspenso até final de 2022

O Comité Olímpico da Coreia do Norte foi suspenso pelo Comité Olímpico Internacional (COI) até ao final do próximo ano, num castigo que abrange os Jogos de Inverno Pequim 2022. Entre sanções de diferente natureza, conta-se a possibilidade de os atletas norte-coreanos falharem a presença no evento que decorrerá na capital chinesa.

“O Conselho Executivo do COI decidiu hoje suspender o Comité Olímpico da Coreia do Norte [PRK NOC, na sigla inglesa] até ao final de 2022, como resultado da decisão unilateral de não participar nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020”, pode ler-se em comunicado.

Os norte-coreanos falharam o evento de Verão na capital do Japão, alegando preocupações com a pandemia de covid-19 como justificação para não enviarem quaisquer atletas. Agora, terão de lidar com as consequências da decisão.

IOC Press Release: IOC Executive Board suspends NOC of Democratic People's Republic of Koreahttps://t.co/JWdHqW004S — IOC MEDIA (@iocmedia) September 8, 2021

No que respeita à presença de atletas norte-coreanos nos Jogos de Inverno, o Conselho Executivo do COI promete tomar “uma decisão apropriada a seu tempo”, caso sejam obtidas marcas de qualificação. Mas há uma outra dimensão do castigo que é inegociável: os apoios financeiros destinados ao PRK NOC, até aqui suspensos devido a sanções internacionais, são “definitivamente abandonados”, dado que os norte-coreanos “não contribuíram para o sucesso de Tóquio 2020”.

Para além destas medidas, o COI planeia retirar benefícios de assistência ou quaisquer programas de apoio a nível internacional ao desporto na Coreia do Norte até ao fim do próximo ano.

Bolsas para atletas afegãos mantêm-se

A Coreia do Norte foi o único país com comité olímpico a não marcar presença em Tóquio, mesmo depois de “várias conversas com o COI” e após a apresentação de “garantias sobre uns Jogos seguros, com propostas construtivas que levavam a uma solução apropriada e personalizada, incluindo a oferta de vacinas, sistematicamente rejeitadas pelo PRK NOC”.

A recusa em participar nuns Jogos Olímpicos é um incumprimento da Carta Olímpica, no que diz respeito às regras para comités olímpicos, motivo que conduziu à sanção agora aplicada pelo Conselho Executivo do organismo.

Segundo explicou o líder do COI, Thomas Bach, em conferência de imprensa, a situação no Afeganistão foi um dos temas da reunião, ficando decidido estender todas as bolsas de desenvolvimento entregues a atletas afegãos.

“Como resultado dos nossos esforços, todos os atletas do Afeganistão que participaram nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020 estão fora do país. Dois atletas de desportos de Inverno também estão no estrangeiro e continuam a treinar, com vista a qualificarem-se para Pequim 2022”, garantiu.

O COI continua a tentar disponibilizar vistos de cariz humanitário para retirar mais atletas do Afeganistão, onde o poder foi tomado pelos talibãs, e avisou desde já que não aceitará a substituição do comité olímpico nacional por qualquer outro organismo.