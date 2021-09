Carlos Queiroz é o novo seleccionador de futebol do Egipto

O português tem a missão de garantir a qualificação para o Mundial 2022, numa fase em que os “faraós” estão fora do lugar de apuramento no grupo F da zona africana.

O treinador português Carlos Queiroz é o novo seleccionador do Egipto, sucedendo a Hossam El-Badry. A nova aventura do técnico surge nove meses após ter deixado o comando técnico da Colômbia.

De acordo com a informação publicada na conta oficial da Federação Egípcia de Futebol, Carlos Queiroz, de 68 anos, deverá chegar ao Cairo durante o próximo fim-de-semana.

Carlos Queiroz, antigo seleccionador português e campeão mundial sub-20 em 1989 e 1991, também com as selecções lusas daqueles escalões, tinha orientado antes da passagem pela Colômbia, a selecção do Irão, entre 2011 e 2019. Depois de Portugal, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão e Colômbia, Carlos Queiroz vai assumir a sexta selecção na sua carreira.

O português tem a missão de garantir a qualificação da equipa africana para o Mundial 2022, numa fase em que os “faraós” estão fora do lugar de apuramento no grupo F da zona africana. Os quatro pontos, menos dois do que a Líbia, são, porém, suficientes para que Queiroz encare a nova aventura com boas probabilidades de sucesso.