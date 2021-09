Campeã europeia intratável, Paulo Sousa trava ingleses

Não reservou grandes surpresas a ronda desta quarta-feira de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo do Qatar 2022, em que estiveram em acção alguns dos grandes candidatos à sucessão de França no próximo Mundial, com destaque para a Itália.

A campeã europeia foi para intervalo com o jogo frente à Lituânia perfeitamente resolvido, depois de uma entrada implacável, traduzida em quatro golos obtidos em 29 minutos.

Moise Kean (11 e 29’) pôs um ponto final da tentativa dos lituanos provocarem uma surpresa, mostrando que a série de partidas sem qualquer derrota — que agora é de 37 jogos —, não surge por acaso. Mas havia um outro italiano em destaque nesta história: Giacomo Raspadori (Sassuolo) estreava-se a marcar pela “squadra azzurra”... Mas antes de assinar o 3-0 (24’), Raspadori fez o disparo que tabelou em Edgaras Utkus (14’) e traiu Ernestas Setkus, sendo o autor moral do 2-0. Raspadori voltaria à carga na segunda parte, mas o VAR “roubou-lhe” a glória, assinalando um fora-de-jogo evidente.

A campeã europeia não vacilava, impondo cada vez com maior naturalidade o seu jogo e superioridade face a um opositor totalmente espartilhado e a chegada do quinto golo era apenas uma questão de tempo, com Di Lorenzo (54’) a elevar os números. No final, Roberto Mancini ainda pôde esfregar as mãos de satisfação pelo nulo da Suíça na deslocação à Irlanda do Norte. Com isso, a selecção helvética perde a possibilidade de chegar ao primeiro lugar isolado do grupo quando acertar o calendário.

Igualmente determinada a resolver rapidamente a viagem à Islândia, a selecção alemã partia para uma noite tranquila, somando a terceira vitória consecutiva depois do trauma com a Macedónia do Norte, em Março. A “mannschaft” não repetiu os 6-0 da ronda anterior (frente à Arménia), mas construiu uma vitória segura em Reiquejavique (0-4), com Gnabry a mostrar o caminho (4’) que Rüdiger (24’), Sané (56’) e Werner (89’) seguiram sem problemas no Grupo J, liderado pelos germânicos, com a Macedónia do Norte e a Roménia (0-0) a não aproveitarem o empate do jogo da tarde, entre Arménia e Liechtenstein (1-1), para reclamarem o segundo lugar.

Mais disputado, o Polónia-Inglaterra terminou com uma igualdade (1-1) imposta perto do final pela selecção de Paulo Sousa aos vice-campeões europeus, líderes do Grupo I. Depois de Harry Kane ter quebrado o gelo (72’), com um potente remate, Szymaski (90+2’), de cabeça, em lance de insistência, evitou o pior cenário para a equipa da casa.

A Inglaterra perdeu, assim, o contacto com a Dinamarca (Grupo F), agora única selecção com seis vitórias em seis jogos na qualificação europeia.

Os nórdicos somam 22 golos marcados e nenhum sofrido, números que superam os britânicos (18-2). Para a equipa do português Paulo Sousa, a noite trouxe, apesar de tudo, a queda para o terceiro lugar, com 11 pontos, à frente da Hungria, que venceu Andorra (2-1). Quem beneficiou foi a Albânia, que reclamou a vice-liderança graças à goleada (5-0) imposta ao combinado de San Marino.

Mais à justa, Espanha (Grupo B) e Bélgica (Grupo E) experimentaram sérias dificuldades para ultrapassarem as congéneres do Kosovo e da Bielorrússia, respectivamente.

A Espanha impôs-se por 0-2, em Pristina, graças a um excelente golo de Fornals (32’), tardiamente confirmado pelo remate de Ferran Torres (88’), após intervenção do VAR.

A “roja” beneficou ainda da derrota (2-1) da Suécia em Atenas, frente à Grécia, destacando-se assim na liderança, agora com quatro pontos de vantagem sobre os nórdicos.

Já os “diabos vermelhos”, primeiros do ranking FIFA, passaram à justa em Kazan, graças a um golo solitário de Praet (33’), numa noite em que o seleccionador Roberto Martínez não contou com os castigados Vertonghen e Lukaku.