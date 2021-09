A velhice é um filme de terror

Dizer que o género do terror e as suas freguesias limítrofes acolitaram, nas últimas cinco ou seis décadas do cinema americano, alguns dos principais cineastas (e filmes) políticos não será uma novidade para ninguém. Nem citar John Carpenter e George A. Romero como dois dos principais suportes desta afirmação. Novidade, sim, é The Amusement Park, que o MotelX vai mostrar na sua edição deste ano (sessão única no Cinema São Jorge, em Lisboa, dia 10 de Setembro, às 18h50), um filme feito por George Romero em 1975 e, depois de ocasionais exibições na época (mas sem estreia comercial), dado como perdido durante longos anos, até que muito recentemente, e já depois da morte do cineasta, duas cópias incompletas em 16mm (formato em que o filme foi rodado e, presumivelmente, exibido na sua primeira e curta vida) possibilitaram um trabalho de recuperação “digital”.