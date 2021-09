Quarta, na TV: Chegar a Casa em Surdina, com a polícia à porta

CINEMA

Hotel Mumbai

Cinemundo, 15h35

Dev Patel, Armie Hammer e Nazanin Boniadi integram o elenco deste thriller realizado por Anthony Maras e baseado em factos reais: os ataques terroristas de 26 de Novembro de 2008, em Bombaim. Um dos alvos foi o luxuoso hotel Taj Mahal Palace, onde se passa o filme.

A Juventude

Hollywood, 21h30

Dois amigos, quase octogenários, gozam um merecido descanso num luxuoso hotel dos Alpes. Fred é um maestro e compositor retirado. Mick é um realizador ainda no activo, que prepara a derradeira obra. Naquele lugar, recordam o passado e fazem planos para o futuro, enquanto reflectem sobre a juventude e o elevado preço do envelhecimento. Paolo Sorrentino escreve e realiza este filme com Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano e Jane Fonda, entre outros.

Surdina

TVCine Top, 1h10

Escrita por Valter Hugo Mãe, a comédia de Rodrigo Areias centra-se no dia-a-dia de Isaque, um viúvo de alguma idade que não consegue ultrapassar a morte da mulher. Foi rodada e passa-se toda em Guimarães, terra do realizador. As interpretações principais ficam a cargo de António Durães e Ana Bustorff; a música original é de Tó Trips, metade dos Dead Combo.

SÉRIES

Chegar a Casa

RTP1, 21h01

Estreia. “Pode um desgosto de amor trazer um novo sentido para a vida?”. Eis a pergunta lançada pelo canal público para apresentar a nova série de ficção que vem ocupar os serões de quarta-feira. A história começa quando uma mulher é surpreendida ao receber do marido o pedido de divórcio. Depois de 15 anos a viver em Santiago de Compostela, ela volta para a terra dos pais, em Arcos de Valdevez, com os filhos adolescentes. Realizada por Sérgio Graciano e escrita por Filipa Poppe e Joana Andrade, Chegar a Casa resulta de uma co-produção da RTP e da TV Galicia. O elenco ibérico é pontificado por Joana Seixas e Miguel Ángel Blanco, Entram também Rosa do Canto, Anabela Moreira, Rúben Gomes, Rui Melo, Alfredo Brito, Maria D’Aires, Rodrigo Tomás, Duarte Melo e Sara Casasnovas.

A Minha Vida Dava Um Crime

Fox Crime, 22h

Estreia. A actriz Lucy Lawless, outrora conhecida como Xena - A Princesa Guerreira, anda noutras aventuras. Nesta série australiana, dá vida a Alexa Crowe, uma investigadora privada muito perspicaz e não menos aguerrida, que põe o instinto apurado (e algum humor) ao serviço de casos complexos e misteriosos. Ao mesmo tempo, ela própria é um mistério para quem a rodeia. O que se passa na vida pessoal desta viúva? E por que razão terá deixado a polícia? São enigmas para desvendar nos serões de quarta-feira.

Brooklyn Nine-Nine

TVCine Emotion, 22h10

Reabrem as portas da esquadra mais bizarra e animada de Nova Iorque, com a estreia – com episódio duplo – da oitava e última temporada. Criada por Dan J. Goor e Michael Schur, a galardoada sitcom tem Andy Samberg à frente do elenco, na pele do descontraído detective Jake Peralta. A NBC descreve a nova leva de episódios como “a temporada final mais ambiciosa”.

DOCUMENTÁRIOS

O Ar do Tempo

TVCine Emotion, 20h20

Descrito pela realizadora, Julie Rowen, como “um olhar íntimo sobre mulheres designers [de moda] que, com sucesso, lançaram carreiras icónicas numa indústria dominada por homens”, o documentário procura relatar a rota de empoderamento das estilistas no último século e perspectivar o seu futuro. Conta com depoimentos de figuras como Carolina Herrera, Diane von Furstenberg, Donna Karan ou Hanako Maeda e vai aos seus ateliês e arquivos oferecer um vislumbre do processo criativo.

Irão Desde o Ar

Odisseia, 21h46

As paisagens naturais e humanas do Irão mostram-se a partir do ar, através de imagens de Montanhas, Desertos e As planícies da zona oriental. Os três episódios que compõem a série documental são hoje emitidos em maratona.

Emídio Santana - A Voz Resistente do Anarquismo

RTP2, 23h46

Trabalho biográfico sobre Emídio Santana (1906-1988), figura de proa do anarco-sindicalismo português. Activamente resistente à ditadura e perseguido pela PIDE, foi um dos autores do atentado a Salazar, a 4 de Julho de 1937.