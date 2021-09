Uma Estrada com 13km de actividades culturais

São 13 os quilómetros percorridos pelo novo festival que arranca esta quarta-feira em São Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, ​e acaba no domingo na praia da Costa de Santo André, no Alentejo. Chama-se A Estrada e começa com a Banda Filarmónica local a acaba com a junção da guitarra portuguesa de Gaspar Varela à do seu mestre, Paulo Parreira. O cartaz, que arranca num palco na serra, mais no interior, e se vai deslocando até ao litoral à medida que os dias avançam, inclui também comida, caminhadas e visitas de manhã, conversas à tarde, cinema, artes performativas, entre outras actividades (nem todos os dias há concertos, por exemplo). Além dos já mencionados guitarristas, há também actuações de nomes como O Gajo, Maria Adélia Botelho e Gabriel Matos, Charlie Mancini, Sampladélicos e a Música Portuguesa a Gostar Dela Própria com as Vozes Além’Tejo, entre outros.