Um dos capítulos de Sidi, o novo romance de Arturo Pérez-Reverte

Do cimo da colina, fazendo pala com a mão na borda do elmo, o cavaleiro cansado olhou ao longe. O sol, vertical àquela hora, parecia fazer ondular o ar na distância, espessando-o até lhe dar uma consistência quase física. A pequena mancha parda de San Hernán distinguia-se no meio da planície calcinada e cor de palha, e dela subia ao céu uma coluna de fumo. Esta não provinha dos seus muros fortificados, mas de algo situado ali muito perto, certamente o celeiro ou o estábulo do mosteiro.