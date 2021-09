À medida que o planeta aquece, há animais que estão a mudar de forma

Aos poucos, para se tentarem adaptar às alterações climáticas, há aves que estão a ficar com bicos ligeiramente maiores e mamíferos com caudas mais longas.

É fácil reparar no periquito-de-dorso-vermelho: as diferentes cores desta ave natural da Austrália tornam-na bem vistosa. Mas há algo que lhe está a acontecer e que ainda não deu tanto nas vistas. Por causa das alterações climáticas e da subida da temperatura, o bico deste periquito tem aumentado aos poucos. Este é um dos exemplos de um artigo na revista Trends in Ecology & Evolution que mostra que, à medida que o planeta aquece, apêndices de alguns animais (como bicos, caudas e orelhas) estão a ficar maiores, o que faz com que haja, no geral, uma mudança de forma nos seus corpos.