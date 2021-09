Catarina Vieira de Castro. Lobos, cães, métodos de treino e experiências com bebés

Esta semana, no podcast 45 Graus, a convidada é Catarina Vieira de Castro, bióloga de formação e actualmente investigadora no i3S – Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, da Universidade do Porto, dedicando-se ao bem-estar e comportamento canino. No seu projecto de pós-doutoramento, Vieira de Castro investigou os efeitos dos vários métodos de treino no bem-estar de cães de companhia e na sua relação com o dono. Para além de investigadora, é também treinadora de cães, com formação na área.

A conversa com o anfitrião José Maria Pimentel começa numa tentativa de perceber como aconteceu a domesticação do cão a partir do lobo. É que o cão foi, por larga margem, o primeiro animal a ser domesticado pelos humanos. Não se tem ainda a certeza sobre exactamente quando. A estimativa mais conservadora aponta para 14 mil anos, ou seja, antes da invenção da agricultura, depois da qual foram adoptados todos os outros animais que nos são familiares.

Foto Catarina Vieira de Castro, investigadora no i3S e treinadora de cães i3S

Os cães têm, por isso, desde sempre, uma ligação muito próxima aos seres humanos. Ao longo do tempo, a espécie humana foi seleccionando nos cães várias características para se adaptarem a nós (embora, como iremos ver, não todas as que os distinguem dos lobos).

Fala-se também sobre os diferentes métodos de treino, mais baseados em castigo ou em recompensas, e sobre o que a investigação mostra sobre, por um lado, qual dos métodos é mais eficaz e, por outro, quais os efeitos no bem-estar dos animais.

Isto conduz a conversa até à mente dos cães. O facto de serem, como nós, um animal social, e de viverem há milhares de anos numa relação muito próxima com os humanos faz com que tenham muitas parecenças connosco. Mas também têm mais diferenças do que às vezes queremos reconhecer.

E, no entanto, a verdade é que não param de surpreender. Já no final da conversa, fala-se ainda de um tipo de treino inovador recente, o chamado treino de imitação, em que parece ser possível ensinar um cão a imitar aquilo que está a ser feito, mesmo que nunca tenha visto aquele movimento antes. A confirmar-se, este tipo de treino permite não só ensinar muito mais rápido um determinado comportamento, face aos métodos tradicionais, como permite alargar o leque de acções que podemos ensinar aos cães.

Subscreva o programa 45 Graus no iTunes, Spotify ou nas aplicações para podcasts.

O podcast 45 Graus é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Descubra mais programas em publico.pt/podcasts.