Secundário e 3.º ciclo com menos dias de aulas que a maioria da Europa – principalmente em anos de exame

Alunos com menos dias lectivos em Portugal são os que estão em anos de exame, com 162 dias. Crianças do 1.º ciclo vão ter 180 dias de aulas no próximo ano lectivo, segundo dados da rede Eurydice.

Os alunos portugueses vão passar entre 162 e 180 dias na escola no próximo ano lectivo, menos do que a maioria dos estudantes na Europa, revela o relatório da Eurydice sobre a organização do tempo escolar no ensino básico e secundário (“The Organisation of School Time in Europe Primary and General Secondary Education 2021/22”).