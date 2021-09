Covid-19 em Portugal: seis mortes, 1231 casos e mais de 3200 recuperações. Internamentos a descer

Há mais 3280 casos de recuperação e menos 32 pessoas internadas nos hospitais. A maior parte dos casos foi registada no Norte e, depois, em Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal registou, esta segunda-feira, seis mortes e 1231 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira. No total, desde o início da pandemia, já foram reportados 1.048.941 casos de covid-19 e 17.816 óbitos associados à doença.

Há, actualmente, 650 pessoas internadas com covid-19, menos 32 do que no balanço anterior. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) contam-se agora 135 pessoas hospitalizadas (menos cinco). Do boletim desta terça-feira também fazem parte mais 3280 casos recuperados, num total de 991.215 desde o início da pandemia. O número diário de recuperados é o mais alto desde 30 de Agosto, altura em que foram registados 3389 casos de recuperação.

A maior parte dos casos foi registada no Norte (440 novas infecções ou 35,7%) e, depois, em Lisboa e Vale do Tejo (328 novos casos, ou 26,6%).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes do país: há 406.374 casos confirmados e 7616 óbitos (mais três). O Norte é a segunda: são 403.540 os registos de infecção e 5521 mortes por covid-19 — uma em 24 horas. O Centro contabiliza 140.017 infecções (271 novas) e 3107 mortes (uma em 24 horas). O Alentejo totaliza 37.762 casos (50 novos) e 1010 mortes (uma em 24 horas). No Algarve, há 40.776 casos de infecção (mais 114) e 449 óbitos. A Madeira regista 11.878 casos de infecção (22 novos) e 72 mortes. Já os Açores somam 8594 casos (mais seis) e 41 mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 9340 são homens e 8476 são mulheres. Das 17.816 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.832 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 66,4%. Das seis mortes contabilizadas esta segunda-feira, quatro foram registadas em pessoas acima dos 80 anos, uma numa pessoa entre os 70 e os 79 anos e uma na faixa etária dos 60 aos 69 anos.

Existem menos 2055 casos activos, o que significa que 39.910 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora menos 1342 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 40.355.

Os valores dos indicadores da matriz de risco são iguais aos do dia anterior uma vez que só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Portugal mantém-se na zona laranja e, segundo a actualização desta segunda-feira, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) —​desceu para 0,92 a nível nacional e para 0,93 no continente. A incidência também desceu e está agora em 276 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional, valor que sobe para os 283,8 casos se apenas considerado o território continental.