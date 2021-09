Covid-19: Portugal já imunizou completamente 78% da população

Cerca de 78% dos portugueses elegíveis para a vacinação já se encontram completamente imunizados contra o novo coronavírus, e 85% já receberam pelo menos uma dose da vacina, de acordo com o relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. Desde o início do processo de vacinação, em Dezembro de 2020, Portugal já administrou 15.247.675 das 18.136.070 doses recebidas.

Até 5 de Setembro, 8.759.684 pessoas já tinham iniciado o processo de vacinação, mais 151.745 que na semana anterior. Dessas, 7.941.747 têm o esquema vacinal completo, mais 365.411.

Após três fins-de-semana inteiramente dedicados à vacinação dos mais novos, em antecipação do regresso às aulas, a faixa etária dos 12 aos 17 anos mostrou um progresso galopante em comparação com a semana anterior: 156.088 adolescentes já se encontram totalmente vacinados, o que corresponde a 25% da população — uma subida de 18 pontos percentuais desde a semana anterior. A conclusão da vacinação dos jovens com 16 e 17 anos no passado fim-de-semana explica este aumento.

Ainda nesta faixa, foram vacinadas com, pelo menos, uma dose mais 42.445 pessoas na última semana, o que perfaz um total de 504.023 adolescentes e corresponde a 81% da população neste grupo — uma subida de sete pontos percentuais relativamente à semana anterior. De acordo com o calendário da task force, passado o intervalo de 21 dias entre as duas doses da vacina da Pfizer, as segundas doses serão administradas aos adolescentes maioritariamente nos fins-de-semana de 11 e 12 de Setembro, para quem foi inicialmente inoculado a 21 e 22 de Agosto, e de 18 e 19 de Setembro no caso de primeiras doses a 28 e 29 de Agosto.

Esta semana, a faixa etária dos 18 aos 25 anos atingiu 86% da população vacinada com pelo menos uma dose, com mais 26.973 pessoas inoculadas, elevando o total para 670.297. É o único outro grupo, além do dos 12 aos 17 anos, abaixo dos 90% neste parâmetro. Também mais 106.258 jovens completaram o esquema vacinal esta semana — resultando em 64% deste grupo (499.757 pessoas) totalmente vacinado, um aumento de 14 pontos percentuais relativamente à análise anterior.

A faixa mais abrangente de todas, que vai dos 25 aos 49 anos, já conta 3.072.061 pessoas inoculadas com pelo menos uma dose, o equivalente a cerca de 92% da população, e 2.846.102 totalmente imunizadas, 85%.

Os restantes grupos rondam todos os 99% da população com pelo menos uma dose contra a covid-19. Nas faixas dos 65 aos 79 anos e com 80 ou mais anos, as percentagens são idênticas: 99% das pessoas tomaram pelo menos uma dose e 99% já estão completamente imunizadas. Nos 50 aos 64 anos também se atingiu 99% da população pelo menos parcialmente vacinada, sendo que 97% já tem o esquema vacinal completo.

Norte voltou a vacinar mais. Percentagens de Lisboa inalteradas

A região Norte foi, novamente, a que mais vacinou na última semana, com 156.051 doses administradas, e mantém-se a mais avançada na campanha de vacinação em termos percentuais. Contas feitas, 87% dos residentes já receberam pelo menos uma dose e 78% completaram a vacinação.

Segue-se o Centro, com 86% da população pelo menos parcialmente imunizada e 78% com esquema vacinal concluído, tendo inoculado 68.760 pessoas desde a análise anterior. O Alentejo também tem 86% da população com pelo menos uma dose tomada, e regista 77% com a vacinação completa, com 20.496 administradas na última semana.

Lisboa e Vale do Tejo, a segunda região com mais doses administradas na semana em análise (149.060), tem 81% da população pelo menos parcialmente imunizada e 72% com a vacinação concluída — valores idênticos aos da semana passada. No total, soma 5.260.142 inoculações, apenas atrás do total do Norte (5.312.486).

O Algarve é a região com os registos mais baixos tanto a nível continental como nacional: tem 79% com pelo menos uma dose tomada e 70% com a vacinação concluída, tendo vacinado mais 18.610 pessoas esta semana.

Nos arquipélagos, a Madeira já vacinou 81% dos residentes com pelo uma dose e 77% tem a vacinação completa (mais 6819 inoculações). Já os Açores registam 81% da população residente com uma dose tomada e 75% completamente vacinada (mais 8614).