Covid-19: novos casos nos mais jovens caíram no último mês. Vacinação explica uma parte da descida

No último mês, a incidência no grupo etário dos dez aos 19 anos caiu 22,4% em Portugal, de 623,12 casos por 100 mil habitantes, a 6 de Agosto, para 483,37, a 6 de Setembro. Uma primeira justificação para esta descida pode ser a vacinação, mas o elevado ritmo da campanha levada a cabo nos centros de todo o país apenas explica uma parte da queda – os casos entre os adolescentes já desciam ainda antes de ser possível sentir os efeitos da vacinação. As férias com a família e resultante redução de contactos entre os mais jovens podem explicar a situação.