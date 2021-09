A segurança do Presidente num país tranquilo

O primeiro-ministro deixou-se fotografar ao lado de um imigrante iraquiano que estava sob vigilância e investigação dos serviços de segurança e que acabou detido por suspeitas de envolvimento em actos de terrorismo. O alarme da notícia divulgada pelo DN envolveu pouco depois Marcelo Rebelo de Sousa e obriga a uma discussão sobre os riscos que um Presidente popular, adepto convicto do contacto directo e avesso a protocolos, corre nas suas exposições em público. Mas implica também uma constatação óbvia: Portugal é um país tão seguro que o simples contacto de uma alta figura do Estado com um imigrante objecto de suspeitas se torna um acontecimento de particular gravidade.