PSD pede audição de especialistas sobre o uso de máscara na rua após ter decidido que é contra

A Assembleia da República aprovou nesta terça-feira a audição com carácter de urgência de epidemiologistas da Direcção Geral da Saúde (DGS) sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras de protecção facial na rua, cuja lei aprovada pelo Parlamento termina no próximo dia 12 de setembro. Uma proposta dos socias-democratas, depois de já terem anunciado que são contra a continuidade da obrigatoriedade.