OE e autárquicas empatam temas quentes, mas eutanásia avança logo a seguir às eleições

O calendário da nova sessão legislativa, que arranca na quarta-feira, dia 15, vai estar condicionado pelas autárquicas e pela dedicação habitual ao Orçamento do Estado (OE) de 2022, o que levará ao atraso na conclusão de alguns temas quentes que ficaram pendentes. É o caso da legislação laboral e do teletrabalho, da extinção do SEF, da regulamentação do lobbying, do direito ao esquecimento, das Grandes Opções, da lei do clima, do alargamento do prazo de garantia dos bens. Outro dossier que foi ficando na gaveta depois do chumbo do Constitucional e do consequente veto do Presidente foi a eutanásia, mas esse deverá ser fechado logo no início de Outubro.