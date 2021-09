Medina acusa Moedas de ser “um camaleão”. Moedas diz que Medina é “director de marketing”

Candidatos à presidência da câmara de Lisboa do PS e PSD passaram quase uma hora a trocar acusações no frente a frente na TVI.

Fernando Medina, actual presidente socialista da Câmara de Lisboa, e Carlos Moedas, candidato da coligação liderada PSD à eleição de dia 26 de Setembro, travaram na noite desta terça-feira um debate vivo e que ficou marcado por discordância total nas mais variadas áreas e pela troca de acusações.

O debate arrancou, de resto, como o da semana passada, que opôs os candidatos dos partidos com assento parlamentar: os processos judiciais que têm ensombrado o urbanismo na capital. Medina defendeu-se, dizendo que está a apoiar as investigações para que “as entidades façam um apuramento com a máxima brevidade possível”. E voltou a acusar Moedas de “aproveitamento político” sobre estes casos neste período de pré-campanha eleitoral.

Carlos Moedas defendeu-se com a “necessidade de escrutinar” os 14 anos de governação socialista na câmara da capital, sublinhando que o “serviço de urbanismo é dos mais importantes numa câmara municipal”. “Há algo errado neste serviço de urbanismo”, disse, lembrando o caso do ex-vereador Manuel Salgado, arguido num inquérito judicial relacionado com a construção do Hospital CUF Tejo, em Alcântara, e que continua a ser consultor de Medina. “Não são casos nem casinhos. São problemas sérios”, atirou Moedas, defendendo-se das acusações de Medina de que a sua campanha se tem centrado apenas no ataque à sua gestão, sem apresentar ideias para a cidade.

“Carlos Moedas demonstrou em que transformou a sua campanha. Carlos Moedas não tem qualquer ideia para Lisboa”, disse o autarca recandidato, acusando-o de agir como “um camaleão” e que “vai dizendo umas coisas num sítio e o seu contrário noutro”.

Moedas ripostou, dizendo que Medina é um “director marketing” da autarquia.

Medina e Moedas discordaram totalmente nas políticas de mobilidade, de habitação, nas taxas e impostos, nas políticas ambientais chamadas ao debate. E as picardias estivarem sempre mais presentes do que as propostas para a cidade. O debate chegou mesmo a ser confuso, já que os candidatos misturam os mais variados temas.