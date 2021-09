Falha de segurança com Marcelo? Como se monta uma visita do Presidente

A permanente avaliação de risco feita pelos vários serviços de segurança da Presidência da República é tão apertada que dificilmente terá sido um erro ou falha de informação a visita que o chefe de Estado fez, em Junho de 2018, a um restaurante em Arroios (Lisboa) onde trabalhava um dos suspeitos de terrorismo detido na semana passada. Embora não tenha sido informado dessa situação na altura, Marcelo Rebelo de Sousa admite que tal se tenha inserido na “estratégia da fiscalização” do suspeito, que estava sob vigilância da Polícia Judiciária, juntamente com o irmão mais velho, desde Julho de 2017. Até porque, as visitas do Presidente seguem um manual com regras pré-definidas.