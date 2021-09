Ministério Público pediu ao Tribunal Constitucional que invalide todos os actos do partido praticados desde o congresso de Évora, em Setembro de 2020.

O Ministério Público junto do Tribunal Constitucional pediu a invalidação de todos os actos do Chega desde o congresso do partido de Setembro de 2020, por considerar que a convocatória para essa reunião magna foi ilegal.