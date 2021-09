ADSE no hospital militar com estudo até ao fim do ano

O fim do ano é o horizonte temporal para a conclusão do estudo que o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) tem em curso para receber no Hospital das Forças Armadas beneficiários do subsistema de saúde do Estado, ADSE. As negociações arrancaram em Março último, por um despacho do ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, tendo sido constituído um grupo de trabalho multidisciplinar que inclui os três ramos – Exército, Marinha e Força Aérea – e o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Só depois do estudo estar concluído será submetido à apreciação da tutela.