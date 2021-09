Podcast In Vitro: Jaime Jorge, CEO da Codacy

In Vitro designa os processos criados em meio artificial e controlado, um termo enraizado na ciência. Mas também a criatividade parte de um tubo de ensaio, onde cada um coloca as inquietações, os conhecimentos e faz conexões.

O “olhar do outro” encerra o processo criativo e transforma a criatividade em inovação. Terminamos o podcast In Vitro com uma conversa com Jaime Jorge, co-fundador e CEO da Codacy, sobre código, programação, inovação e sobre a fase da verificação, em que as ideias passam pelo teste do mercado.

No podcast In Vitro, Maria Fernandes mostra como são criadas as coisas que consumimos e que moldam a nossa sociedade, sejam elas criadas em laboratório, no quarto, no atelier ou no escritório, entrelaçando a história de cinco pessoas com cinco fases do processo criativo: apreensão, preparação, incubação, iluminação e, por fim, verificação.

