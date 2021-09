Um papa-léguas e um muro: a melhor fotografia de aves do ano é “uma mensagem ecológica e política”

Junto à fronteira entre o México e os Estados Unidos, o fotógrafo mexicano Alejandro Prieto fotografou um papa-léguas diante de um interminável muro coberto por quilómetros de arame farpado — e essa imagem valeu-lhe o prémio de Melhor Fotógrafo de Aves do ano de 2021. A imagem em questão não é a típica imagem de aves, refere a organização; a sua mensagem é ecológica e política, já que uma das espécies que é travada pelo muro é humana. "O muro atravessa os desertos, montanhas, mangues", diz Prieto à organização do concurso, que recebeu mais de 22 mil fotografias provindas de todo o mundo nesta edição. "Não é tudo deserto, é uma área de grande biodiversidade onde cerca de 1500 espécies de animais e plantas sentem a ameaça do muro. Vi muitos tipos de animais a aproximarem-se do muro e a terem de encontrar novo percurso."

Prieto recebeu mais de 5000 euros de prémio e mais de 10 mil foram doados pela organização do concurso à organização não-governamental Birds on the Brink, que apoia projectos de protecção de aves de todo o mundo. Para além do fotógrafo mexicano foi também galardoado Levi Fitze, jovem suíço de 17 anos, no concurso Young Bird Photographer of The Year, e oito mais, que venceram nas categorias de Melhor Retrato, Aves no seu Habitat, Atenção ao Detalhe, Comportamento de Aves, Aves em Voo, Preto e Branco, Aves Urbanas e Imagem Criativa. Para além destes prémios, a organização criou outros dedicados exclusivamente à Conservação e Portefólios, nos quais se distinguiram os fotógrafos Carla Rhodes e Kevin Morgans, respectivamente. Todas as imagens distinguidas foram reunidas num fotolivro, editado pela Harper Collins, que pode ser adquirido no site do concurso.

A fase de candidaturas à próxima edição abre a 30 de Setembro de 2021 e qualquer fotógrafo, independentemente do nível de experiência, pode participar.