O mundo não é mesmo a preto e branco

Em dias em que todos sofremos, à distância, com os acontecimentos no Afeganistão, e com o que adivinhamos que aí vem, esbarrar num relato como o de Sofia Lorena, no PÚBLICO de domingo (“Mansoor Adayfi, 15 anos em Guantánamo: ‘Nós, muçulmanos, chamamos-lhe guerra de terrorismo'”), torna-se humanamente insuportável.

Não que surpreenda alguém a existência de Guantánamo e outras prisões mais, algumas delas ainda secretas. Mas é duro saber-se que se trata de uma prisão “inventada” para contornar as próprias leis dos seus donos, os EUA.

Minimiza a gravidade do tema argumentar que ela se destinou, desde o princípio, a enclausurar exclusivamente prisioneiros de guerra, suspeitos de actos de terrorismo? A verdade é que a grande maioria desses presos nunca teve culpa formada, e foi sujeita a comprovadas torturas, como é o caso do iemenita Mansoor Adayfi, que, sobre o assunto, vai lançar um livro no decorrer de Setembro.

Tenciono comprá-lo e lê-lo, porque é preciso que se saiba o que lá virá escrito. Talvez mais do que a crueldade da vingança gratuita, choca-me a ilegalidade e a imoralidade conscientemente praticadas por sucessivas administrações norte-americanas.

José Almeida Rodrigues,

Vila Nova de Gaia

Competência e honestidade

Está na moda referir que certas personalidades públicas são homossexuais. Políticos, artistas, personalidades públicas assumem a sua orientação sexual sendo depois esta altamente publicitada por diversos órgãos de comunicação social. Qual é o interesse?

O que realmente deve preocupar é saber que estas pessoas que tem responsabilidades sociais são competentes e honestas na realização das tarefas de que estão incumbidas e que combatem todos os tipos de corrupção. Tudo o resto é vida privacidade e como tal só cada um diz respeito. Quase parece uma homofobia em sentido inverso.

António Barbosa,

Porto

Preço da luz: um alerta dos especialistas

Acabamos de ler num jornal de negócios que é semanal, apenso a um diário, que “especialistas alertam para subida inevitável do preço da luz” para e em Portugal.

Até parece que tão luminosos especialistas descobriram a pólvora, a roda, ou que a Terra se transformou numa lixeira a céu aberto.

Em Portugal, qualquer português que por cá vá vivendo como pode, até de ‘arranjinhos’, sabe que tudo sobe na razão inversa dos ordenados de miséria que por cá se praticam.

Só no topo da pirâmide empresarial/laboral é que os vencimentos superam o que no estrangeiro se paga nas mesmas categorias.

E são estes especialistas e outros malabaristas de topo, que em conluio concertam entre si e para si tão altos proventos, em detrimento dos poucos trocos que, depois, distribuem para quem trabalha na base da pirâmide salarial.

José Amaral,

Vila Nova de Gaia

Para quê as reformas estruturais?

O PS, o PSD/CDS/Iniciativa Liberal e outros gostam muito de invocar a necessidade de reformas estruturais no país. Até agora nunca lhes vi explicar o que pretendem com essas “reformas estruturais”.

O que sei é que até agora para o povo português as ditas “reformas estruturais” limitaram-se privatizar as grandes empresas e entregá-las ao capital nacional e internacional.

Essas ditas reformas tiveram como consequência, a precarização laboral, a redução salarial, a saída de dividendos para o estrangeiro através dos seus novos acionistas, a perda de investimento, o endividamento ao estrangeiro e a perda de impostos, com a transferência das suas sedes para os paraísos fiscais.

O contraponto destas “reformas estruturais” não será exatamente o contrário? Renacionalizar as empresas estruturantes, investimento dos lucros, criação de emprego com direitos, melhorar as finanças públicas e, no fundo, desenvolver o país, retirá-lo da estagnação em que se encontra desde que privatizaram essas empresas estruturais: GALP, EDP, REN, PT/MEO, banca.

Mário Pires Miguel, Amadora