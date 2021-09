O verde e amarelo são cores do país “não são deles”

Uma faixa verde e amarela com 100 metros de comprimento e nove de largura ocupou todo o enorme passeio da Avenida São João no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, na manifestação convocada pelos adversários do Presidente Jair Bolsonaro. Em várias cidades brasileiras realizaram-se protestos do género, que juntaram menos pessoas que as manifestações favoráveis ao chefe de Estado.