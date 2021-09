Taliban anunciam governo interino no Afeganistão

Executivo será liderado pelo mullah Mohammad Hasan Akhund, com a pasta do interior entregue a Sirajuddin Haqqani, líder da temida rede Haqqani, classificada pelos EUA como organização terrorista.

Os taliban anunciaram esta terça-feira um governo interino no Afeganistão, que será liderado pelo mullah Mohammad Hasan Akhund, um dos fundadores do grupo fundamentalista islâmico.

O anúncio foi feito em Cabul pelo porta-voz Zabihullah Mujahid, que indicou também que o vice-primeiro ministro será Abdul Ghani Baradar, o líder político dos taliban, apontado pelos analistas como o provável futuro Presidente do Afeganistão. Em conferência de imprensa, Mujahid revelou ainda o nome de alguns dos ministros do governo interino, dos quais se destaca Sirajuddin Haqqani, actual líder da rede Haqqani, cujos vínculos estreitos com a Al-Qaeda levaram a que fosse classificada pelos EUA como uma organização terrorista, e que foi encarregada de garantir a segurança em Cabul após a entrada dos taliban na capital afegã, a 15 de Agosto.

“Sabemos que o povo do Afeganistão estava à espera de um novo governo”, disse o porta-voz dos taliban, indicando que o ministro da Defesa em funções será o mullah Mohammad Yaqoob, filho do mullah Omar, líder do movimento entre 1996 e 2001, enquanto que a pasta dos Negócios Estrangeiros fica interinamente entregue a Amir Khan Muttaqi.