Nove ideias sobre a crise da democracia brasileira

Como ameaças às eleições, investidas contra o Supremo Tribunal Federal e acções contra bolsonaristas exacerbaram a crise entre os poderes, no dia de uma convocatória para protestos de raiz golpista.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro prepara-se para participar em protestos de raiz golpista e de cariz autoritário esta terça-feira, dia da independência no Brasil, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na avenida Paulista, em São Paulo, com risco de politização de polícias militares.