Stanley Tucci: “[O cancro] faz-nos ter mais e menos medo ao mesmo tempo”

O premiado actor Stanley Tucci, nomeado para o Óscar de melhor actor secundário em 2010, pela sua participação em Visto do Céu, de Peter Jackson, teve um tumor diagnosticado há três anos na base da língua.

“Era demasiado grande para ser operado, por isso tiveram de fazer radio e quimioterapia em doses elevadas”, recorda Tucci, numa entrevista ao número de Setembro da revista Vera, confessando que os tratamentos era a última coisa que desejava. “Tinha jurado que nunca faria nada disso, porque a minha primeira mulher morreu de cancro [em 2009], e vê-la passar por esses tratamentos durante anos foi horrível.”

No entanto, e apesar do medo de ver a história repetir-se, a radiação e a quimioterapia surtiram efeito e “é pouco provável que este cancro volte”, ainda que os receios não se tenham desvanecido por completo. “[O cancro] faz-nos ter mais e menos medo ao mesmo tempo. Sinto-me muito mais velho do que antes de estar doente. Mas ainda se quer ir em frente e fazer as coisas.”

Já a família esteve ao lado do actor: “Os miúdos foram óptimos, ainda que tenha sido difícil para eles”, recorda. Stanley Tucci tem cinco filhos: três do primeiro casamento com Kate Tucci, os gémeos Isabel e Nicolo, de 21 anos, e Camilla, de 19; e dois da sua relação com Felicity Blunt (irmã de Emily), Matteo, de 6 anos, e Emilia Giovanna, de 3. “Por pouco não conseguia ir à cerimónia de graduação dos gémeos”, lembra, apontando o facto de ter tido “um tubo de alimentação ao longo de seis meses”.