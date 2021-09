Feira de design e decoração de interiores da Exponor está de volta a Lisboa

De 7 a 9 de Outubro, a Homeing apresentar as novidades para a casa, no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Se há uma lição aprendida com a pandemia foi a valorização da casa, não só a nível de conforto, como em termos funcionais. Por isso, falar das tendências de design e decoração de interiores faz mais sentido do que nunca. Com o regresso dos eventos presenciais, volta também a Homeing – Interior Design and Home Living, a mostra do sector, organizada pela Exponor. De 7 a 9 de Outubro, as novidades para a casa serão apresentadas no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

O mote do encontro é o “Regresso à natureza”, com o objectivo de reforçar a necessidade de voltar às origens. As marcas e profissionais do design de interiores vão dividir-se em seis segmentos: mobiliário, iluminação, acessórios, tecidos de decoração, revestimentos e tapeçarias. A Homeing, explica a Exponor em comunicado, não foi pensada apenas para profissionais do sector da hotelaria ou do turismo, por exemplo, mas também para os que se dedicam à área residencial, quer sejam designers de interiores quer arquitectos. Além disso, querem retomar a partilha de conhecimento entre pares, o famoso networking.

“Os períodos de confinamento fizeram com que as pessoas valorizassem mais o espaço interior, não só a nível de conforto e comodidade, como também a vertente mais emocional, de tornarmos as casas em ambientes que nos transmitem boas sensações e que expressem personalidade”, sublinha a directora do certame, Amélia Estevão.

A grande tendência e a aposta da sexta edição da Homeing, avança o comunicado, são as soluções “feitas à medida”, com uma “procura crescente” no design e decoração de interiores. A “diferenciação” é um “factor crítico de sucesso” na retoma do sector, salienta Amélia Estevão, quer se fale do segmento residencial ou do turismo.

A Homeing vai funcionar em horário alargado, para facilitar a circulação organizada e o distanciamento social, de acordo com as medidas recomendadas pela Direcção Geral de Saúde (DGS). Nos dias 7 e 8 de Outubro, o evento decorrerá entre as 11h e as 20h, e no dia 9 de Outubro, das 11h às 19h. Até 6 de Outubro, os profissionais podem solicitar entrada gratuita. Após essa data, o ingresso terá o custo de 5€. Em anos anteriores, o certamente, organizado pela Exponor, aconteceu no Convento do Beato, também em Lisboa.