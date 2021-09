Bulgari de Paris assaltada. Foram levadas jóias no valor de dez milhões de euros

Ladrões armados atacaram uma loja Bulgari na luxuosa Praça Vendome, em Paris, e roubaram jóias no valor de dez milhões de euros. O assalto ocorreu nesta terça-feira, anunciou a polícia da capital francesa. Três indivíduos, envergando fatos elegantes, mas fortemente armados, entraram na loja e assaltaram-na pouco antes do meio-dia.

Os três fugiram num carro enquanto outros quatro cúmplices usaram scooters. Forçados a abandonar o veículo, o trio continuou a sua fuga a pé, mas dois deles acabariam por ser apanhados pela polícia. Um foi baleado numa perna antes de ser preso; e o segundo foi apanhado num estacionamento próximo.

Nos últimos meses, as ourivesarias parisienses têm sido palco de assaltos à mão armada. “Não é a primeira vez que a Praça Vendome é alvo de assaltos”, declarou uma agente no local, que se identificou como Noura B. aos repórteres. Só que desta vez, “não eram pistolas, mas [os assaltantes] usaram armas grandes”, continuou. “Correr esse tipo de risco é algo que raramente acontece”, acrescentou.

Em Julho, uma loja da marca de luxo Chaumet, perto dos Campos Elísios, foi assaltada por um homem que chegou e partiu de scooter, foram roubadas peças no valor de dois milhões de euros. Pouco depois, o saque foi recuperado e dois suspeitos de estarem envolvidos foram presos. No mesmo mês, também uma loja da Dinh Van foi assaltada por dois homens com armas e gás lacrimogéneo, levando peças no valor de 400 mil euros. Esta terça-feira foi a vez da Bulgari, marca que pertence ao conglomerado de luxo LVMH de Bernard Arnault. Enquanto fugiam, os ladrões abandonaram parte do saque.

Recentemente esta loja foi remodelada e ampliada. A histórica Praça Vendome é considerada o coração do luxo francês, casas como a Chanel, Cartier, Rolex e Boucheron ou hotéis como o Ritz marcam presença nesta zona, que é também morada do Ministério da Justiça francês.