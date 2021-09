Chefs on Fire está de regresso – agora também em versão vegetariana

Adiada em 2020 devido à pandemia, a terceira edição do festival volta a Cascais com um elenco de chefs e bandas totalmente português. Entre as novidades: metade das propostas é vegetariana.

Mais dias, mais chefs e mais propostas gastronómicas já que, pela primeira vez no festival, todos os cozinheiros terão de apresentar uma segunda opção vegetariana. E, até lá, um restaurante abre em formato pop up no recinto “para dar palco a talento novo”, tanto nos cozinhados sobre as brasas quanto na música nacional.