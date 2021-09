Têxtil António Almeida e Filhos vendida por 3,5 milhões

Com apenas três abstenções e uma votação favorável expressiva (99,85% dos votos), a assembleia de credores da têxtil António Almeida & Filhos, de Moreira de Cónegos, Guimarães, aprovaram esta terça-feira a venda da empresa por 3,5 milhões de euros. O comprador é um empresário têxtil do mesmo município, dono do grupo Domingos Almeida, que ofereceu uma verba de 3,511 milhões de euros para ficar com todos os activos da empresa. E que assegura a continuidade da produção e a manutenção de todos os postos de trabalho, cerca de duas centenas de trabalhadores.