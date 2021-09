Seis sindicatos admitem greve conjunta contra despedimentos no BCP e Santander

Corte de milhares de postos de trabalho, boa parte deles já concretizados, e ameaça de despedimentos colectivos no BCP e no Banco Santender Totta junta sindicatos.

Seis dos sete sindicatos do sector bancário admitem avançar para a greve, ainda em Setembro, se o BCP e o Banco Santander Totta não recuarem na ameaça de despedimentos colectivos. Em reunião realizada esta terça-feira, o SNQTB, o MAIS Sindicato, o SBN, o SIB, o SBC, e o SinTAF​, “decidiram solicitar, com carácter de urgência, uma reunião às comissões executivas do BCP e BST [Banco Santander Totta], tendo como pano de fundo os processos de reestruturação em curso”.

Na reunião desta terça-feira também participou o sétimo sindicato do sector, o STEC - Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD, que se manifestou solidário com a possibilidade de marcação de greve conjunta, mas como é um sindicato de empresa, exclusivamente do universo Caixa, não pode participar numa possível greve noutros bancos.

Em comunicado, as estruturas sindicais adiantam que “vão exigir o fim imediato de qualquer intenção de despedimento colectivo ou de figuras análogas. Se esta exigência não for atendida, estes sindicatos irão declarar uma greve conjunta [no BCP e no Santander], a realizar ainda no corrente mês de Setembro”.

No encontro, as estruturas sindicais analisaram a situação dos trabalhadores bancários, “em particular, sobre as situações específicas do Banco Santander Totta, Banco Comercial Português, Caixa Geral de Depósitos, Montepio Geral e Parvalorem (ex-trabalhadores do BPN)”.

Recorde-se que o Santander anunciou recentemente ter desencadeado o processo para o despedimento colectivo de 350 trabalhadores que não aceitaram, de um universo de 685, as propostas de saída. A redução de trabalhadores neste banco, ao longo de 2021, deverá superar os mil, como admitiu o seu presidente, no Parlamento.

No caso do BCP, a possibilidade de despedimento colectivo, e de acordo com informação recente da instituição, pode abranger cerca de 100 trabalhadores que não aceitaram a rescisão voluntária. O processo em curso pretende reduzir entre 800 e mil postos de trabalho.